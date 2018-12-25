وفاة حاكمة ولاية مكسيكية وزوجها في تحطم طائرة

أعلنت حكومة المكسيك اليوم، الثلاثاء، أن حاكمة ولاية وزوجها عضو مجلس الشيوخ لقيا مصرعهما في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في وسط البلاد.





وقالت وسائل إعلام محلية، إن مارتا إريكا ألونسو، وهي أحد رموز المعارضة والحاكمة الجديدة لولاية بويبلا، وزوجها السناتور رفاييل مورينو، وهو حاكم سابق لنفس الولاية، قُتلا عندما تحطمت الطائرة أمس، الاثنين، في مكان ليس ببعيد عن بويبلا سيتي عاصمة الولاية.





وقال وزير الخارجية، مارسيلو إبرارد، عبر حسابه بموقع "تويتر"، "لقد قلت مرحبًا لمورينو في مجلس الشيوخ قبل أيام قليلة.. من واتته منا الفرصة لمعرفتهما يشعر بالحزن والألم".





من جانبه، أكد الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عبر "تويتر"، أن حكومته تحقق في الحادث.