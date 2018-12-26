خطة البرلمان: المستثمر المحلي نافذة لزيادة حجم الاستثمار الخارجي

أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن هناك حاجة ضرورية، لوجود شركات عالمية للترويج للاستثمار بمصر، مضيفًا أن الخبرة التي تملكها هذه الشركات تمكنها من الوصول إلى المستثمرين.





وقال "عمر" لـ "صدى البلد": على الرغم من حاجتنا إلى التعاون الدولي لنهضة الاستثمار بمصر، إلا أنه لا مفر في الاعتماد على المستثمر المحلي، الذي يعتبر نافذة يطلع من خلالها المستثمر الأجنبي على الوضع الاقتصادي، والتساهيل الاستثمارية في البلد، مشيرًا إلى أن أي مستثمر أجنبي ينظر في البداية إلى طبيعة الوضع الداخلي والحالة التي يمر بها المستثمرون فيها.





وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان بإزالة العقبات أمام المستثمرين المحليين، وتفعيل المزايا التي وفرها قانون الاستثمار لهم بشكل أكبر.





وتابع النائب: لكن من جهة أخرى، أرى أن الحكومة معذورة إلى حد ما، نظرًا لوجود حالات طارئة خارجة عن إرادتنا، تؤثر بالسلب على الاستثمار بمصر، من ضمنها الحالة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.



