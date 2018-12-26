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رياضة

ليستر سيتي يمهد الطريق لـ ليفربول ويسقط مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:01 م
صدى البلد
أحمد هاني
سقط فريق مانشستر سيتي علي يد مضيفه ليستر سيتي، بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018- 2019.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف أول في الدقيقة 14 من عمر المباراة عن طريق بيرناردو سيلفا؛ بعدما انفرد بحارس المرمى، مستغلا تمريرة ممتازة من اللاعب سيرجيو أجويرو قلب الهجوم والهداف التاريخي للنادي.

وتعادل ليستر سيتي بهدف من مارك ألبريتون من رأسية ممتازة وبصناعة من جيمي فاردي في الدقيقة 19 من المباراة.

وفي الشوط الثاني وقبل نهاية المباراة بـ 9 دقائق أحرز ريكاردو بيريرا هدف الفوز لفريقه ليستر سيتي.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 44 نقطة في المركز الثالث، خلف صاحب المركز الثاني توتنهام صاحب الـ 45 نقطة.

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