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ننشر مراحل محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:00 ص
حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة
عبدالصمد ماهر
أنهت محافظات المرحلة الثالثة، من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة استعدادها للبدء في الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، ومسح الأمراض غير السارية التي تبدأ من اليوم الجمعة 1 مارس حتى وحتى 30 أبريل 2019.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري محافظات المرحلة الثالثة للحملة وهي: «الوادي الجديد- الجيزة- الغربية- الدقهلية- الشرقية- المنيا- قنا» .

من جهتها، قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إنه تم فحص 16 مليونا و50 ألف مواطن منذ انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والكشف على الأمراض غير السارية في الأول شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وأضافت زايد ، في بيان صادر عن الوزارة، أنه تم فحص 3 ملايين و781 ألف مواطن حتى ظهر اليوم الـ11 للمرحلة الثانية من المبادرة، موضحا أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي والاطمئنان عليهم وعلاجهم بالمجان تمامًا.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد إنه تم فحص 231 ألفا و546 طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم في محافظات المرحلة الأولى التسعة، مضيفا أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر المحافظات إقبالا بإجمالي تردد 51 ألفا و164 طالبا، وأسيوط 42 ألفا و145 طالبا، والبحيرة 41 ألفا و861 طالبا، والقليوبية 35 ألفا و492 طالبا، والفيوم 27 ألفا و649 طالبا.

وأضاف مجاهد أن المسح بالمدارس بدأ الأول من ديسمبر الجاري وينتهي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل القادم، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بالفيروس من إجمالي عدد المفحوصين لم تتعدى 0.3%، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأوضح أن محافظة القاهرة من أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالي مليون و324 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ 517 ألفا و843 مواطنًا، ثم المنوفية بـ473 ألفا و683 مواطنًا، ثم كفر الشيخ بـ383 ألفا و768 مواطنا، ثم بني سويف بـ341 ألف مواطن ثم الإسماعيلية بـ234 ألفا و29 مواطنا.

وأشار إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي 165%، تليها محافظة البحر الأحمر بـ128%، مؤكدا أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

يذكر أن مسؤولي المبادرة يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، على www.facebook.com/stophcv.eg، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg.

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