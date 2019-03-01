10.9 مليار جنيه زيادة في السيولة المتداولة بالبورصة خلال فبراير

ارتفعت معدلات السيولة بالبورصة المصرية خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 10.9 مليار جنيه مقارنة بحجم السيولة خلال شهر يناير السابق عليه.



بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 34.0 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 7,918 مليون ورقة منفذة على 619 ألف عملية .



و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3,749 مليون ورقة منفذة على 510 ألف عملية خلال شهر يناير الماضي.



و قد استحوذت الأسهم على 75.34 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 24.66 %.