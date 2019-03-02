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محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع مصر 306 بالدقى.. صور

السبت 02/مارس/2019 - 11:39 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف وتمهيد شارع المتحف الزراعى بحى الدقى المقرر إنشاء شارع مصر 306 به، وذلك للوقوف على الأعمال الجارى تنفيذها بالشارع من رصف وتركيب بلاط انترلوك وبلدورات وصيانة للأرصفة وإزالة لأي مخالفات ورتش.

وقال راشد إن المحافظة وفرت قطعتي أرض لصندوق تحيا مصر فى إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والصندوق لإنشاء مشروع شارع مصر بهما لتوفير فرص عمل للشباب وأماكن بديله للباعة بشكل حضارى .

وأشار الى أن القطعتين تقعا بنطاق أحياء العمرانية والدقى مؤكدا توفير قطع أخرى مستقبلًا لتحقيق أقصي أستفاده للشباب والمشروعات الصغيرة الراغبين فى فتح مجالات عمل لهم.

ورافقه المحافظ فى الجولة التفقدية التى قام بها اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

ووجه المحافظ العميد ايهاب مكاوى رئيس حى الدقى بدراسة تطوير شارع الشركات وإنشاء محلات تجارية حضارية.

وشهدت جولة المحافظ تفقده لحالة النظافة بشوارع محى الدين أبو العز ووزارة الزراعة والتحرير والمريوطية وخلال الجوله تم ضبط سيارة كارو محملة بمخلفات الرتش والبناء قبل القائها الحمولات الموجوده بها بالشارع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع مصر 306 بالدقى.. صور
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع مصر 306 بالدقى.. صور
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع مصر 306 بالدقى.. صور
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع مصر 306 بالدقى.. صور

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