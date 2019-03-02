تفاصيل اكتشاف تمثال أبو الهول في أسوان.. صور

ذكر موقع "فوكس نيوز" الإخباري الأمريكي، في تقرير له اليوم السبت، أنه تم اكتشاف أبو الهول جديد في مصر له وجه كبش، ويعود إلى الملك جد توت عنخ آمون.



وأكد الفريق السويدي، الذي اكتشف التمثال، أن أبو الهول الجديد، يصل طوله إلى 16,4 قدم طولا، و11,4 قدم ارتفاعا، 5 أقدام عرضا، وتم العثور عليه أسفل حطام في جبل السلسلة بأسوان، محجر قديم على نهر النيل، ولم يكن باديا من التمثال سوى رأسه فقط.



ويعتقد أن التمثال يعود إلى زمن جد توت غنخ آمون، الفرعون أمنحتب الثالث، الذي حكم مصر في القرن الرابع عشر قبل الميلاد.



ويرى الخبراء أن أبو الهول الجديد منحوت على طريقة طريق الكباش الشهير في معبد الكرنك.

وأشار الخبراء إلى أنه خلال أعمال التنقيب عن أبو الهول، تم العثور بجوار البطن على قطعة أصغر من تمثال أبو الهول غير متقنة".



وبالقرب من القطعة الأصغر، تم العثور على قطعة أخرى على شكل أفعى، حيث كان سيتم تتويج رأس أبو الهول بها.



وأوضحت "فوكس نيوز" أن التمثالين كانا مغطيان بحطام المحجر الذي تم تأسيسه في العصر الروماني.



كما تم العثور على أجزاء من المسلة في المحجر القديم، إلى جانب نص من افتتاح الموقع، كتب خلال عهد أمنحتب الثالث.



وكان موقع "لايف ساينس" الأمريكي قد أشار إلى أنه عندما توفي أمنحتب، لم يتم استكمال القمثال. ويقود حملة التنقيب في محجر جبل السلسلة ماريا نيسلون وجون وارد من جامعة لوند السويدية تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

وقالت "فوكس نيوز" إنه في الوقت الذي يشتهر فيه أبو الهول في الجيزة، إلا أنه يوجد عددا من تماثيل أبو الهول في مواقع أثرية أخرى.



وفي 2018، تم اكتشاف تمثال أبو الهول جديد في الأقصر، بالقرب من معبدي الأقصر والكرنك.