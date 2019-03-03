أول تعليق من بوتفليقة على الاحتجاجات في الجزائر

حيا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المسيرات الشعبية الأخيرة في البلاد، منوها بالتعامل المهني "المثالي والراقي" الذي تحلت به مختلف أجهزة الأمن وبموقف المواطنين "الذين فضلوا التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق".





كما وجه بوتفليقة في رسالته، عقب ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، تحية إلى الجيش الوطني الشعبي على "التعبئة في شتى الظروف للاضطلاع بمهامه الدستورية"، مؤكدا أنه كله "آذان صاغية لكل الآراء التي ينضحُ بها مجتمعنا، وأعاهدكم هاهنا أنني لن أترك أي قوة، سياسية كانت أم اقتصادية، لكي تحيد بمصير وثروات البلاد عن مسارها لصالح فئة معينة أو مجموعات خفية".





وشدد على أن بلاده "في حاجة لاستكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار، دون وقف المسار الذي غنِمت بفضله مكاسب جمة عبر السنين".





وأمل: "لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين، ولاسيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا، غالبيتهم في عمر تطبعُه الأنفة والسخاء اللذان دفعاني وأنا في عمرهم إلى الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني المجيد، أولئك شباب عبروا عن قلقهم المشروع والمفهوم تجاه الريبة والشكوك التي حركتهُم".



