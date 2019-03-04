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أخبار العالم

الولايات المتحدة تزود إسرائيل بنظام ثاد الصاروخي

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:32 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قيام القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي بتزويد إسرائيل بنظام الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية المتقدم "ثاد" لأول مرة كجزء من التدريبات المشتركة بين الحليفين.

ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، يقول البيان إن الغرض من النشر التكتيكي لنظام (ثاد) الصاروخي في إسرائيل هو "التدريب على نشر الأنظمة المعقدة بسرعة في جميع أنحاء العالم، مع تعزيز القدرات والتعاون مع أنظمة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي".

وسيضاف هذا النظام الذي يعد واحدًا من أكثر الأنظمة تطورا في العالم، إلى أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية القائمة التي تحمي من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.

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