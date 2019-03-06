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100 مليون صحة : المرحلة الثالثة حققت نسب إقبال قياسية في أول أيامها

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:57 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام الحارتي
قال الدكتور جلال الشيشيني ، نائب مدير الحملة القومية " 100 مليون صحة" ، أنه تم فحص 3 مليون و513 ألف مواطن في المرحلة الثالثة حتى الآن.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، ان محافظات المرحلة الثالثة حققت نسب قياسية حتى الان، مشيرا إلي وجود اقبال كثير من جانب المواطنين للأطمان علي صحتهم.

واوضح انه يتم المتابعة مع الحالات المصابة للتأكد من الحصول علي العلاج للقضاء علي فيروس سي بطريقة صحيحة.

وأكد ان أعلي نسبة الإصابة في الأمراض الغير سارية بالمرحلة الثالثة هي مرض السمنة، يليها مرض والسكر، والضغط، مضيفا أنه يتم تحويل المريض الى مركز إحالة، للتشخيص السليم من أجل تلقي العلاج بالمجان مدى الحياة .

وتابع :" الخط الساخن 15335 لتلقي استفسارات المواطنين عن حملة 100 مليون صحة ،ومعرفة أقرب أماكن تتواجد به الحملة ".

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