نجم فيتا كلوب يكشف عن سلاح وحيد للفوز على الأهلي غدا

كشف كاميلي كاسونجو لاعب فريق فيتا كلوب الكونغولى عن سلاح وحيد سوف يلجأ إليه لاعبو فريقه فى مباراة فريقه غدا السبت أمام النادى الأهلي من أجل تحقيق الفوز على الشياطين الحمر.



ويلتقى فى تمام الساعة السادسة مساء غد السبت فيتا كلوب مع نظيره النادي الأهلي على ملعب الشهداء فى كينشاسا فى إطار خامس جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.



قال كاسونجو عبر المؤتمر الصحفى إن فريقه الكونغولى سوف يلجأ إلى التحلى بالهدوء والتركيز من أجل تخطي عقبة النادي الأهلي فى مباراة الغد، لافتا إلى أن زملاءه تعاهدوا على اقتناص الثلاث نقاط على حساب متصدر المجموعه فى الوقت الراهن.



يذكر أن الأهلي نجح فى التغلب على فيتا كلوب فى افتتاحية دور المجموعات بدورى أبطال افريقيا بهدفين دون رد فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.

