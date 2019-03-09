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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بكفرالشيخ

السبت 09/مارس/2019 - 12:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود زيدان
نجحت المباحث الجنائية بكفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام، في ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، تخصص في سرقة الدراجات النارية عن طريق المغافلة لأصحابها، حيث اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقات، وأرشدوا عن المسروقات التي تعرف عليها أصحابها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية.

وكان اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط إ.س، 16 سنة، وع.م 22 سنة، مجند بقطاع السجون بطرة "إجازة ميدانية"، لقيامهما بسرقة الدراجة النارية رقم 32818 كفر الشيخ ماركة هوجان نبيتي اللون موديل 2014م والمبلغ بسرقتها بتاريخ 8/ 1 / 2019م في المحضر رقم 427/ 2019م جنح مركز دسوق.

وبمناقشة المتهمين، تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، اعترفا بالاشتراك مع، ح.م 20 سنة، ميكانيكي ومقيم جماجمون ، مركز دسوق، وم.ع 35 سنة، صاحب مغسله ومقيم الدقدوقي ، مركز دسوق، وا.ا 36 سنة، عامل ومقيم أبو زامل ، مركز دسوق، بتكوين تشكيل عصابيي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية عن طريق المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت مباحث مركز دسوق تحت إشراف العقيد أيمن بكري، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات وتعرف عليها مالكيها.

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