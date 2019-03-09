الزمالك يرتدي الزي الرسمي أمام جورماهيا في الكونفدرالية

تقرر ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" في مباراته المقرر إقامتها غدا أمام جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، ويرتدي حارس الزمالك طاقم باللون الأزرق.





ومن المقرر أن يرتدي بطل كينيا زيه باللون الأخضر، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر، ويعقد الاجتماع الفني في السادسة مساء اليوم.





ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط ويأتى بترو أتليتكو الأنجولي فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.