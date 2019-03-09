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فن

ياسمين صبرى تتألق بالأسود فى أحدث صورة

السبت 09/مارس/2019 - 05:47 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
محمد بدران
شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها، بصورة جديدة لها عبر حسابها بـ«إنستجرام».

وظهرت ياسمين باطلالة مميزة حيث ارتدت فستانًا أسود، والذي يعتبر ملك الألوان، مما نال إعجاب متابعيها الشديد بالإطلالة.

يذكر أن ياسمين صبري تشارك في تصوير مسلسل «حكايتي» تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ياسمين صبرى تتألق بالأسود فى أحدث صورة

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