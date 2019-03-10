محمد لطفي ينشر صورته مع محمد علي كلاي

شارك محمد لطفي، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة تجمعه بالملاكم العالمي محمد علي كلاي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام.



وكتب تعليقًا على الصورة قائلًا: "مع البطل الأسطوري محمد علي كلاي".



ويواصل الفنان محمد لطفي، تصوير مشاهده المتبقية فى مسلسل بركة، تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم وإنتاج تامر مرسي، وبطولة عمرو سعد، هالة صدقي، كمال أبو رية، عايدة رياض، عمر زهران، أحمد حلاوة، مصطفى درويش وهنادي مهنى.