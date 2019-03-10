ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد لطفي ينشر صورته مع محمد علي كلاي

الأحد 10/مارس/2019 - 06:05 ص
محمد لطفي مع محمد
محمد لطفي مع محمد على كلاي
محمد بدران
شارك محمد لطفي، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة تجمعه بالملاكم العالمي محمد علي كلاي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام.

وكتب تعليقًا على الصورة قائلًا: "مع البطل الأسطوري محمد علي كلاي".

ويواصل الفنان محمد لطفي، تصوير مشاهده المتبقية فى مسلسل بركة، تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم وإنتاج تامر مرسي، وبطولة عمرو سعد، هالة صدقي، كمال أبو رية، عايدة رياض، عمر زهران، أحمد حلاوة، مصطفى درويش وهنادي مهنى.
محمد لطفي ينشر صورته مع محمد علي كلاي

موضوعات متعلقة

نكشف شخصية هالة صدقى في مسلسل"بركة": مسيحية تتزوج من مسلم

عمرو سعد يتجول في شوارع القاهرة بالجلباب الصعيدي

عمر زهران يكشف دوره في مسلسل عمرو سعد الجديد

عمرو سعد ينتهى من تصوير 75 % من "بركة"

"أبوظبي" تحصل على حق عرض "بركة" فى رمضان

شاهد.. عمرو سعد يعاني من الفصام في برومو «بركة»

ترشيحاتنا

شبيبة الساورة يخطف الصدارة من الأهلي بثنائية فى شباك سيمبا.. فيديو

مستشار المفتي يكشف عن وقت استجابة الدعاء

أصغر حكم امرأة في تاريخ الساحرة المستديرة.. الأكثر جاذبية في كرة القدم

ناهد السباعي: غبت عن فرحي وعملت مساج لتهدئة أعصابي.. ورد ساخر من عمرو أديب

شاهد.. تعليق خالد الغندور على خسارة الأهلي من فيتا كلوب

عادل مصطفى: ميدو شرح مباراة الهلال للاعبين قبل انطلاقها بـ 72 ساعة.. فيديو

حكم بر الأم ذات الخلق السيئ

أول تعليق من مصورة فيديو إساءة معاملة المرضى بتأمين صحي الشرقية

حملات أمنية مكبرة لمكافحة كل الأنشطة الإجرامية

حاول المشجع تسديد الكرة بدلا من اللاعب فتحول الملعب إلى معركة

عادل عبد الرحمن: فوز الأهلي على الزمالك يساوي بطولة الدوري.. فيديو

احذري.. عادات تتسبب في ثبات الوزن مع الريجيم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الخلافة إلى الحصار على أرض خربة.. داعش يحتضر في الباغوز.. مقاتلو اخطر تنظيم ارهابي محاصرون في مخيم مؤقت.. يحتشدون في موكب زومبي.. مهزومون ولكن غير نادمين.. فيديو وصور

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

فيديو

عادل عبد الرحمن: فوز الأهلي على الزمالك يساوي بطولة الدوري.. فيديو
عادل عبد الرحمن: رفضت عروضا خارجية ومصمم على التدريب في مصر.. فيديو
محمد عبد الواحد: دجلة يمر بمرحلة عدم اتزان.. فيديو
محمد عبد الواحد: حاولت ضم محمد محمود للزمالك.. فيديو
عادل عبد الرحمن: الأهلي سيعاني من الضغط العصبي في أفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟