محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة وسفراء الاتحاد الأوروبي وممثلي GIZ

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمتابعة أعمال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.





وسيشهد محافظ كفرالشيخ ووزيرة البيئة مراسم اصطفاف المعدات التي تم تسليمها للمحافظة في إطار البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بأرض المهبط الجديد بميدان الملك عبدالله بمدينة كفرالشيخ.





ويأتي ضمن جهود الدولة في حل مشكلة التخلص من القمامة والنهوض بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، وتفقد وحدة الرصد البيئي بديوان عام المحافظة، ولمناقشة عدد من الملفات البيئية والخدمية والتنموية.



