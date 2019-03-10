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محافظات

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة وسفراء الاتحاد الأوروبي وممثلي GIZ

الأحد 10/مارس/2019 - 12:59 م
صدى البلد
محمود زيدان
استقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمتابعة أعمال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة. 

وسيشهد محافظ كفرالشيخ ووزيرة البيئة مراسم اصطفاف المعدات التي تم تسليمها للمحافظة في إطار البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بأرض المهبط الجديد بميدان الملك عبدالله بمدينة كفرالشيخ. 

ويأتي ضمن جهود الدولة في حل مشكلة التخلص من القمامة والنهوض بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، وتفقد وحدة الرصد البيئي بديوان عام المحافظة، ولمناقشة عدد من الملفات البيئية والخدمية والتنموية. 

جاء ذلك بحضور سفراء الاتحاد الأوروبي وسويسرا وألمانيا، والوفود المرافقة لهم وممثلي البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (GIZ)، وعدد من القيادات التنفيذية.
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة وسفراء الاتحاد الأوروبي وممثلي GIZ
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة وسفراء الاتحاد الأوروبي وممثلي GIZ
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزيرة البيئة وسفراء الاتحاد الأوروبي وممثلي GIZ

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