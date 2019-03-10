شاهد.. محمد بن زايد يتعلم لغة الإشارة

نشرت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، مقطع فيديو للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، أثناء تعلم اسمه بلغة الإشارة.





وأظهر الفيديو مصبح النيادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للصم، وهو يوضح للأمير اسمه بلغة الإشارة.





جاء ذلك خلال مشاركة بن زايد في أعمال "خلوة الهمم"، التي عُقدت اليوم في قصر الرئاسة بأبوظبي وذلك تزامنا مع استضافة دولة الإمارات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية - أبوظبي 2019.