شاهد.. محمد بن زايد يتعلم لغة الإشارة

نشرت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، مقطع فيديو للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، أثناء تعلم اسمه بلغة الإشارة.

وأظهر الفيديو مصبح النيادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للصم، وهو يوضح للأمير اسمه بلغة الإشارة.

جاء ذلك خلال مشاركة بن زايد في أعمال "خلوة الهمم"، التي عُقدت اليوم في قصر الرئاسة بأبوظبي وذلك تزامنا مع استضافة دولة الإمارات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية - أبوظبي 2019.

Sheikh Mohamed bin Zayed, Crown Prince of Abu Dhabi, is shown how to sign his name by Musabeh Al Neyadi, chairman of the board of directors of the UAE Deaf Association, during the People of Determination Retreat in Abu Dhabi. pic.twitter.com/9aIgPe6Kma