امتد لشقتين.. السيطرة على حريق شقة في المقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة المقطم بعد امتداده لشقتين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة المقطم وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

تبين اندلاع حريق في شقة سكنية بالمقطم وامتداد الحريق الي شقتين أخرين والسيطرة على الحريق واخماده بدون اصابات.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ ٤ سيارات إطفاء إلى مكان الحريق تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.