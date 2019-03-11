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مرأة

ملكات جمال حول العالم أغربهن عاملات النظافة ومصاصي الدماء

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
ريهام قدري
طرحت وزارة البيئة والخدمات المغربية فكرة جديدة لمسابقات ملكات الجمال، وذلك بإقامة مسابقة ملكة جمال عاملات النظافة، وتوجت إدارة المسابقة أمس حسناء فردوس البالغة من العمر 22 عامًا بلقب ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب لعام 2019.

وكانت هذه المسابقة ليست اغرب مسابقات ملكات الجمال حول العالم .

ملكات جمال السجون
حيث يقيم سجن “تالافيرا بروس” في مدينة ريو دي جانيرو، مسابقة ملكة جمال السجون كل عام. ويهتم العامة بمثل هذه المسابقات الغريبة، فكاميرات التلفزيون تنقل أجواء المسابقة المنظمة على مستوى كبير، تحت إشراف لجنة من العارضات والحكام. ولا يفرق هذه المسابقة عن نظيراتها في العالم، إلا بعض الحراس، وأبراج المراقبة، والأسلاك الشائكة على الأسوار.


ملكة جمال الكلاسيكيات
تتميز هذه المسابقة الأسترالية بطابع فريد، فعارضات الأزياء لا يلقين بالًا بارتداء أحدث أزياء الموضة. اذ تستوجب معايير المسابقة ارتداء الملابس الكلاسيكية القديمة، وخصوصًا من الخمسينيات، حتى تسريحات الشعر.


ملكة جمال القرود
ترتدي فيها العارضات قناع القرد طوال مدة المسابقة أقيمت المسابقة في يونيو 1972 بمدينة سنشري سيتي بولاية كاليفورنيا الأميركية. وكانت الفائزة دومينيك غرين، التي حصلت على دور في الفيلم التالي للسلسلة بعنوان Battle of the planet of the Apes.


ملكة جمال مصاصي الدماء
تم إطلاق مسابقة "ملكة جمال مصاصي دماء أميركا" كأداة ترويجية للفيلم الروائي الطويل "House of Dark Shadows" في في عام 1970 ،وأقيمت مسابقات إقليمية بكافة المقاطعات الأميركية، لكن الصدى الأكبر كان في نيويورك، ولوس أنجليس، بينما عقدت التصفيات في كاليفورنيا. طُلِب من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 والـ 25 تقديم هيئة مصاص دماء غير تقليدية، وعلى الهيئة أن تتميز بالأصالة. تم استخدام أزياء صادمة، فمثلًا استُخدِمَت أكفان بيضاء وسوداء ضيقة وقلائد مصنوعة من الأسنان، وكان على المتقدمات أن يتمتّعن بوجه يلائم الكاميرا. والجائزة كانت عبارة عن دور لمدة أسبوع في البرنامج التلفزيوني "


ملكة جمال الحوامل
نظمت مسابقة للنساء الحوامل في مدينة سان بطرسبرج، بروسيا، بهدف إظهار جمالهن، وإثبات أن النساء في فترة الحمل يتمتعن بقدر عالٍ من الجاذبية، والحامل يجب أن تكون جميلة وأنيقة، والشيء الأكثر أهمية هو كسر الصورة النمطية، والظهور بإطلالة ساحرة، وكان من ضمن الاختبارات، فقرة يتطلب فيها من كل حامل أداء رقصات، والظهور على الممشى وكأنهن عارضات أزياء.


ملكة جمال البلح
تقام للأطفال في محافظة الوادي الجديد، يقع الاختيار على الملكة وفقا لجمالها واصولها بالمدينة وذلك ضمن الحفل الفني الكبير للتراث الشعبى بمشاركة فرق محافظات مطروح وأسوان وأسيوط وسوهاج الذين شاركون بالمسابقة بجوار لمعبد هيبس الأثرى بمدينة الخارجة.

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