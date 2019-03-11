الكشف على 793 مواطنا بقافلة طبية بدندرة ..صور

نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة طبية بشرية وبيطرية بقرية الجبيل بدندرة، في اطار فعاليات الاسبوع البيئي الحادي عشر الذي تنظمه جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة واشراف الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأوضح الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن القافلة تمكنت من تقديم العلاج المجاني لـ 793 حالة وجاءت الحالات كالتالى القافلة الطبية البشرية باطنة 120 حالة والرمد 115 حالة والعظام 90 حالة وأنف وأذن وحنجرة 95 حالة واطفال 80 حالة والصدرية 85 حالة والجلدية 45 حالة بإجمالي 650 حالة أما القافلة الطبية البيطرية فجاءت كالتالى جراحة 42 حالة والباطنة 86 حالة والولادة 15 باجمالى 143 حالة.



وأشار غرباوى، إلى أن القافلة شارك فيها أطباء من كليتى الطب والصيدلة، وذلك ضمن القوافل المتنوعة التي تسيرها الجامعة لخدمة المجتمع المحيط فى كافة المجالات، لافتًا إلى أن القافلة تأتى فى إطار فعاليات الأسبوع البيئي الحادي عشر الذي تنظمه جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.