ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الكشف على 793 مواطنا بقافلة طبية بدندرة ..صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:28 م
قافلة طبية
قافلة طبية
يوسف رجب
نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة طبية بشرية وبيطرية بقرية الجبيل بدندرة، في اطار فعاليات الاسبوع البيئي الحادي عشر الذي تنظمه جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة واشراف الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن القافلة تمكنت من تقديم العلاج المجاني لـ 793 حالة وجاءت الحالات كالتالى القافلة الطبية البشرية باطنة 120 حالة والرمد 115 حالة والعظام 90 حالة وأنف وأذن وحنجرة 95 حالة واطفال 80 حالة والصدرية 85 حالة والجلدية 45 حالة بإجمالي 650 حالة أما القافلة الطبية البيطرية فجاءت كالتالى جراحة 42 حالة والباطنة 86 حالة والولادة 15 باجمالى 143 حالة.

وأشار غرباوى، إلى أن القافلة شارك فيها أطباء من كليتى الطب والصيدلة، وذلك ضمن القوافل المتنوعة التي تسيرها الجامعة لخدمة المجتمع المحيط فى كافة المجالات، لافتًا إلى أن القافلة تأتى فى إطار فعاليات الأسبوع البيئي الحادي عشر الذي تنظمه جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.
الكشف على 793 مواطنا بقافلة طبية بدندرة ..صور
الكشف على 793 مواطنا بقافلة طبية بدندرة ..صور
الكشف على 793 مواطنا بقافلة طبية بدندرة ..صور
الكشف على 793 مواطنا بقافلة طبية بدندرة ..صور

ترشيحاتنا

شاهد فرحة المصريين بعد تولى كامل الوزير وزارة النقل.. فيديو

أحمد شوبير ينعى والد نجم الأهلي ومنتخب مصر

التموين: لم يحذف أي مواطن من بطاقة الدعم بعد إعلان معايير الاستبعاد الأخيرة

والد دعاء ضحية الطائرة الإثيوبية يكشف تفاصيل آخر حوار بينهما ..فيديو

كمال درويش والعامرى فاروق يشاركان في عزاء والدة خالد لطيف

بوتفليقة يعلن تأجيل الانتخابات الجزائرية وعدم ترشحه لفترة خامسة

مصرع مصريين اثنين في حادث مروع بالكويت

رسميا.. الزمالك يشكو لاعب الأهلي السابق

والد آدم يكشف كواليس قصيدة ابنه خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. فيديو

الطفل ضحية الهجوم الشرس من كلب بالقليوبية يخضع لعملية جراحية

هاشتاج زيدان يتصدر تويتر بعد توليه منصب المدير الفني لريال مدريد

وائل جمعة يوجه رسالة دعم لـ نجم الأهلي عقب إصابته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

افتح يا سمسم .. كليب جديد لـ سيف مجدي وسيف موسى
فيديوجراف| فتوة الغلابة في ثورة 1919‎ بطل أهمله التاريخ
مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟