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محافظات

فحص أكثر من 900 ألف مواطن ضمن 100 مليون صحة بالوادي الجديد والغربية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:44 ص
مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة
أ ش أ
أفادت الإحصائيات الصادرة من وزارة الصحة بأنه تم فحص أكثر من 921 ألف مواطن حتى الآن ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، في محافظتي الوادي الجديد والغربية.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الإثنين، إن إجمالي المواطنين الذين تم فحصهم ضمن المبادرة بالمحافظة حتي الآن بلغ 91685 مواطنًا، مؤكدًا أن المبادرة تقترب بخطي ثابتة نحو تحقيق المستهدف.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن عملية الفحص تتم بشكل منتظم وفقا لخطة العمل المقررة من خلال جميع فرق الحملة الثابتة والمتنقلة المنتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، والبالغ عددها 92 فرقة.

وأعلنت المحافظة استهداف 172 ألفًا و631 مواطنًا من خلال المبادرة التي انطلقت في الأول من مارس وتستمر حتي نهاية أبريل المقبل.

وفي محافظة الغربية، أعلن المحافظ هشام السعيد أنه تم فحص 830 ألفًا 53 مواطنًا مع نهاية اليوم التاسع من مبادرة 100 مليون صحة بالإقليم، وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة.

وأضاف أن المبادرة تستهدف توقيع الكشف على أكثر من 3,3 مليون مواطن بالمحافظة، موجهًا الشكر للقائمين على تنفيذها.

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