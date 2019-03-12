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أخبار العالم

مادورو: اعتقال شخصين بتهمة تخريب نظام الطاقة في فنزويلا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:37 ص
مادورو
مادورو
أحمد قاسم
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال شخصين للاشتباه بهما في تخريب نظام الطاقة بالبلاد.

وغرَّد "مادورو" عبر "تويتر": "ألقينا القبض على شخصين، حاولا تخريب نظام الاتصالات في غوري، لتعطيل عملية إعادة (التيار الكهربائي)، ويتم استجوابهما".

واستمر الانقطاع في أنحاء البلاد لعدة أيام في حدث لم يسبق له مثيل مما أثار مخاوف السكان من آثاره المحتملة على منظومات الصحة والاتصالات والنقل، في حين علقت الحكومة، أمس الاثنين، العمل بالمدارس والشركات بسبب استمرار انقطاع الكهرباء لليوم الرابع على التوالي.

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