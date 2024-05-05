سواء كان صديقك أو زميلك في العمل.. 8 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي

التعامل مع الشخص النرجسي قد يكون تحديًا، سواء كان صديقًا أو زميلًا في العمل وهناك ثمان طرق للتعامل مع الشخص النرجسي، بحسب ما نشره موقع هيلث .

8 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي

8 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي

حافظ على حدودك: قد يحاول الشخص النرجسي استغلال الآخرين والتحكم فيهم. حافظ على حدودك الشخصية ولا تسمح له بالتلاعب بك أو استغلالك. كن واضحًا في تعبير رغباتك واحتياجاتك ولا تتردد في قول "لا" عندما يتجاوز حدودك.

احتفظ بالهدوء والثبات: الشخص النرجسي قد يحاول إثارة الصراعات والجدلات للسيطرة على الأوضاع. حافظ على هدوئك وثباتك ولا تنخرط في الصراعات غير المثمرة. كن واثقًا من نفسك واستخدم الحجج المنطقية عند مناقشة القضايا.

اجتنب التفاخر والمديح المفرط: الشخص النرجسي يميل إلى التفاخر والتغاضي عن إنجازات الآخرين. اجتنب الدخول في منافسة معه أو الاستجابة لتفاخره. بدلاً من ذلك، ركز على تحقيق أهدافك الشخصية واستمتع بنجاحاتك بدون الحاجة إلى تأكيد من الآخرين.

كن واقعيًا في توقعاتك: الشخص النرجسي قد يتوقع الاهتمام والتقدير المفرط. كن واقعيًا في توقعاتك ولا تحاول إرضاءه في كل الأوقات. قدم الاهتمام والتقدير بشكل معقول واحتفظ بتركيزك على الأمور الأكثر أهمية.

احترم نفسك وتواصل بوضوح: قد يحاول الشخص النرجسي التلاعب بك والتقليل من قيمتك الشخصية. احترم نفسك ولا تدعه يعتدي على كرامتك. قم بالتواصل بوضوح وعبر عن حقوقك واحتياجاتك بثقة واحترام.

8 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي

تجنب المناقشات العاطفية: الشخص النرجسي قد يستمتع بإثارة العواطف وتحويل المحادثات إلى صراعات شخصية، حاول تجنب المناقشات غير البناءة والعاطفية، ابقَ هادئًا وركز على الحقائق والمسائل العقلانية.

بحث عن دعم من الآخرين: التعامل مع الشخص النرجسي يمكن أن يكون مرهقًا عاطفيًا، بحث عن أشخاص آخرين في البيئة الاجتماعية الذين يمكنك الاعتماد عليهم للحصول على الدعم والتوجيه، قد يكون لديهم نصائح قيمة أو تجارب مماثلة في التعامل مع الشخص النرجسي، يمكن للدعم الاجتماعي أن يوفر لك القوة والاطمئنان في مواجهة هذا التحدي.

احتفظ بتوازنك العاطفي: تعامل مع الشخص النرجسي قد يؤثر على توازنك العاطفي، حافظ على رعاية نفسك واستثمر في أنشطة تساعدك على الاسترخاء واستعادة الطاقة، قد تشمل هذه الأنشطة التأمل، وممارسة الرياضة، والقراءة، والاستماع إلى الموسيقى، أو أي شيء آخر يساعدك في التواصل مع ذاتك وإراحة عقلك.

مهما كان التعامل مع الشخص النرجسي صعبًا، فإن الأمر المهم هو أن تحافظ على صحتك العقلية والعاطفية، إذا استمرت المشاكل والتوتر، قد يكون من الأفضل البحث عن مساعدة من المحترفين في مجال الصحة العقلية للتعامل مع هذه الوضعية.