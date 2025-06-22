حقيقة رحيل محمود بنتايج عن الزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية عن حقيقة وجود عروض احتراف للمغربي محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: “محمود بنتايج الظهير الأيسر للزمالك مستمر مع الفريق، والنادي لم تصله أي عروض رسمية للحصول على خدمات اللاعب حتى الآن”.

وأضاف أن الزمالك لن يفرط في أي لاعب من العناصر الأساسية للفريق ، خاصةً مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يسعى بقوة لتدعيم صفوفه للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد قام بتفعيل بند شراء محمود بنتايج من سانت إيتيان الفرنسي، وذلك بعد الأداء المميز الذي ظهر به اللاعب خلال فترة الإعارة في بداية الموسم المنقضي.