مع امتحانات الثانوية العامة .. هذه الأطعمة تعالج الاكتئاب

يعد الاكتئاب من المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار ولكنها تزداد خلال فترة امتحانات الثانوية العامة سواء لدى الطلاب أو الأهل.

ووفقا لما جاء في موقع ويب ميد نكشف لكم أهم الأطعمة التي تساعد في التخلص من الاكتئاب.

أطعمة فيتامين ب 12

من يعانون انخفاض مستويات هذا الفيتامين أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وقد يؤدي نقصه إلى نقص مادة تسمى س-أدينوسيل ميثيونين (SAM)، والتي يحتاجها الدماغ لمعالجة مواد كيميائية أخرى تؤثر على الحالة المزاجية.

إذا كنت تبحث عن أطعمة غنية بفيتامين ب-١٢، فجرب لحم البقر الخالي من الدهون والحليب والبيض.

قهوة

قد تكون جرعة من الكافيين مُنشِّطة تُساعدكِ على الشعور بمزيد من الحماس. ولكن إذا كنتِ تُعانين من اكتئاب ما بعد الولادة أو اضطراب الهلع، تُشير بعض الدراسات إلى أنه قد يُفاقم أعراضكِ.

ويقول باحثون آخرون إن تناول كوب من القهوة يُمكن أن يُقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، على الرغم من أنهم غير متأكدين من السبب.

الخضروات الورقية

إنها غنية بحمض الفوليك، الذي تحتاجه خلايا الدماغ للعمل بكفاءة، والذي قد يساعد في الوقاية من الاكتئاب. يضيف مصنعو الأغذية في الولايات المتحدة هذا الفيتامين، المعروف أيضًا باسم B9، إلى الحبوب المدعمة مثل المعكرونة والأرز. يمكنك أيضًا الحصول عليه من العدس والفاصوليا والهليون.

سمك السلمون

هذا النوع من الأسماك، مثل الرنجة والتونة، غني بالدهون المتعددة غير المشبعة.

يعتقد الباحثون أن هذه الدهون قد تساعد في مكافحة الاكتئاب ةأحد هذه الدهون، ويُسمى أحماض أوميجا 3 الدهنية، قد يساعد خلايا الدماغ على استخدام مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية.

أظهرت بعض الدراسات المحدودة أن الأشخاص الذين لم يُعانوا من الاكتئاب كانت لديهم مستويات أعلى من أحماض أوميجا 3 مقارنةً بمن يعانون من اضطراب المزاج.

الكعك المحلى

كلنا نحبها، والحلويات الصغيرة بين الحين والآخر قد تُحسّن مزاجك لكنها تحتوي على أنواع غير صحية من الدهون، ودقيق أبيض مع قليل من الألياف التي تُبطئ الامتصاص، وكمية كبيرة من السكر المضاف، لذا، إن اضطررت، اجعلها مكافأة، لا مجرد روتين.