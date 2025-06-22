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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم أبطال مسلسل لام شمسية فى المركز الكاثوليكي للسينما.. صور

تكريم مسلسل لام شمسية في المركز الكاثوليكي
تكريم مسلسل لام شمسية في المركز الكاثوليكي
عدسة محمد زاهر   -  
أوركيد سامي

رصدت عدسة "صدى البلد" صور لتكريم نجوم و صناع مسلسل لأم شمسية لندوة تكريم  أبطال لام شمسية في المركز الكاثوليكي.

حرص على الحضور المخرج كريم الشناوي ، السنارسيت مريم نعوم ، الفنان محمد شاهين ،   الفنانة ياسمينا العبد ،  الفنانة ثراء جبيل ، الفنانة فاتن سعيد ، الفنانة يسرا اللوزي ، الفنان علي البيلي ، الدكتور النفسي نبيل القط 

يقيم المركز الكاثوليكي المصري للسينما، اليوم السبت، ندوة خاصة مع أبطال وصُنّاع مسلسل لام شمسية، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، في تمام الساعة السابعة مساء بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وكانت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية الأستاذ مجدي سامي والأستاذ ميشيل ماهر قد قررت تسليط الضوء على الأعمال الدرامية الهادفة ذات الرسالة الإنسانية، عن طريق إقامة ندوات خاصة مع أبطالها وصنّاعها، لمناقشتها مع جمهور المشاهدين المُهتمين بتلك الأعمال.

سر اختيار لام شمسية 

وقد تم اختيار هذا المسلسل تحديداً لتناوله من منظور إنساني بعض القضايا الاجتماعية الهامة، خاصة أنه تطرق إلى موضوعات لم تكن تقدم من قبل بجرأة، وطرح قضايا مهمة شديدة الحساسية تشغل فكر الشارع والمواطن المصري ألا وهي التحرش بالأطفال، حيث وضعنا صُنّاع المسلسل أمام المرآة لمواجهة تقاعسنا وتخاذلنا مع تلك المواضيع، والتحديات التي تواجهنا بسبب خوفنا من صورتنا أمام المجتمع، بحبكةٍ درامية متميّزة وتكامل كافة عناصره الفنية وتماسكها بسرداً درامياً مشوقاً.

جدير بالذكر أن الكاتب والناقد الفني محمود عبد الشكور سيقوم بإدارة الندوة، كما ستقدمها على المسرح الإعلامية لميس سلامة، وسيشارك بالندوة العديد من أبطال وصنّاع المسلسل.

ومن المقرر في ختام الندوة أن يقوم الأب بطرس دانيال بتوزيع شهادات التقدير لجميع صُناع وأبطال المسلسل، وإهداء درع المركز لهم تقديراً وعرفاناً لرسالتهم السامية.

لام شمسية” من تأليف مريم نعوم (ورشة سرد)، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر، بالإضافة إلى ضيوف الشرف علي قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، وإسماعيل شرف.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد نظمت مؤخرًا احتفالية تكريم لنجوم وصناع مسلسل “لام شمسية”، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور نخبة من المسؤولين وصناع الدراما، وذلك تقديرًا لدور المسلسل في تسليط الضوء على قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة.

اخبار الفن نجوم الفن المركز الكاثوليكي مسلسل لأم الشمسية تكريم

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