الصداع التوتري .. اعرف أعراضه المميزة وعلاجه

يعد الصداع التوتري من أكثر المشكلات الصحية الشائعة في العصر الحالى.. فما الأعراض المميزة له؟ وما علاجه؟

فيما يلي معلومات عن الصداع التوتري وطرق علاجه وذلك وفقا لما جاء في موقع كلية الطب بجامعة هارفارد.

الصداع التوتري

يُصيب صداع التوتر حوالي ثلاثة من كل أربعة بالغين، وهو الأكثر شيوعًا بين أنواع الصداع.

أعراض صداع التوتر

في معظم الحالات، تتراوح شدته بين الخفيفة والمتوسطة، ويحدث نادرًا لكن بعض الأشخاص يُصابون بصداع توتر شديد، ويعاني منه البعض ثلاث أو أربع مرات أسبوعيًا.

يُسبب صداع التوتر ألمًا خفيفًا وضاغطًا على جانبي الرأس وقد يشعر المصابون بصداع توتر شديد وكأن رؤوسهم تُضغط كما قد يُصابون بألم في الكتفين والرقبة.

بعض أنواع صداع التوتر تُسببها التعب، أو الضغط النفسي، أو مشاكل في عضلات أو مفاصل الرقبة أو الفك ويستمر معظمها من ٢٠ دقيقة إلى ساعتين.

علاج الصداع التوتري

إذا كنت تعاني من صداع التوتر العرضي، يمكنك علاجه بنفسك. مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية، مثل الأسيتامينوفين (تايلينول، وغيره من الأدوية)، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، مثل الأسبرين، والنابروكسين (أليف، وغيره من الأدوية)، أو الإيبوبروفين (موترين، وأدفيل، وغيره من الأدوية) غالبًا ما تُجدي نفعًا، ولكن اتبع التعليمات الموجودة على الملصق، ولا تتجاوز الجرعة المحددة.

تُفيد وسادة التدفئة أو الدش الدافئ؛ يشعر بعض الأشخاص بتحسن مع قيلولة قصيرة أو وجبة خفيفة.

إذا كنت تعاني من صداع التوتر المتكرر، فحاول تحديد مسبباته لتجنبها ولا تفرط في الإرهاق أو تفوت وجباتك.



تعلم تقنيات الاسترخاء؛ فاليوجا مفيدة بشكل خاص لأنها تُريح عقلك وعضلات رقبتك وإذا كنت تضغط على فكك أو تطحن أسنانك ليلًا، فقد يُساعدك استخدام لوحة العض.

إذا كنتَ بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فقد يصف لك طبيبك مسكنًا أقوى للألم أو مُرخيًا للعضلات للسيطرة على ألم الصداع ويمكن للعديد من الأشخاص الذين يعانون من صداع التوتر المتكرر الوقاية من نوباته بتناول مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل أميتريبتيلين (إيلافيل، دواء عام).