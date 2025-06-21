نوع خضار رخيص يمنع السرطان والسكري .. اكتشفه

يعد الجرجير من أكثر أنواع الخضروات التي تساعد على حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم تأثير تناول الجرجير بانتظام على الجسم.

يحمى من السكر

بفضل غناه بالألياف، يُساعد الجرجير على تنظيم مستويات السكر في الدم وهذا يُساعد على الوقاية من مقاومة الأنسولين ومرض السكري، بالإضافة إلى تنظيم مستويات السكر في الدم لدى المصابين به.

تقوية العظام

الجرجير غني بفيتامين ك، وهو فيتامين أساسي لتكوين العظام وتقويتها ويمكنه الوقاية من هشاشة العظام وحالات مثل السقوط والكسور. اقرأ المزيد عن فيتامين ك وكيف يمكن أن يفيد صحتك.

يحتوي الجرجير أيضًا على كميات كبيرة من الكالسيوم، وهو معدن يلعب دورًا أيضًا في تكوين العظام وصحة العظام بشكل عام.

الوقاية من السرطان

يساعد الجرجير على الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان البنكرياس والثدي والقولون، لاحتوائه على كميات كبيرة من الفلافونويدات والإيزوثيوسيانات والجلوكوزينولات وهي مركبات نشطة بيولوجيًا ذات تأثير مضاد للأكسدة قوي، تحارب الجذور الحرة وتمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية.