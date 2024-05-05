تنظيم الوقت وتخفيف الضغوط.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات

أكدت دينا عاطف، استشاري تربوي، أنه مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، فإن الطلاب يكون عليهم هدف الدخول لكليات محددة، والتي يكون لها مجاميع معينة على الطالب الوصول لها.

وقالت دينا عاطف، خلال لقاء لها لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “رشا مجدي ونهاد سمير”، إنه على الطالب أن يخصص وقتًا محددًا لكل مادة، وتنظيم الوقت، حتى يتم الانتهاء من استيعابها بالشكل الكامل، قبل انطلاق الامتحانات.

وتابعت الاستشاري التربوي، أنه لا بد أن تكون هناك لغة حوار بين الآباء والأبناء في مرحلة الثانوية العامة، قبل انطلاق الامتحانات، مع العمل على عدم وضع أي ضغوط يمكنها أن تؤثر عليهم.