عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة 2024 | 6 تحذيرات مهمة للطلاب بشأنها الآن

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أطلق الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة تحذيرا عاجلا لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 الذين يستعدون لبدء امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024  للمواد غير المضافة للمجموع ، و يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد المضافة للمجموع.

حيث قال الدكتور عاصم حجازي : هناك بعض الأخطاء التي يجب أن يحذرها طالب الثانوية العامة 2024 حتى لا يفقد كثيرا من الدرجات في امتحانات الثانوية العامة 2024  ومنها : 

  • إهمال المراجعة : حيث إن الاعتماد على المذاكرة فقط وإهمال المراجعة أو المراجعة بدون اهتمام أو بدون قدر كاف من الجدية تعتبر من الأخطاء الكبيرة لأن المراجعة تعمل على تثبيت المعلومة وزيادة إدراك الطالب للموضوع وفهمه لجميع أبعاده.

 

  • المراجعة لمرة واحدة وإهمال التكرار: حيث أن المذاكرة لمرة واحدة أو لعدد غير كاف من المرات يؤدي إلى فقدان كثير من المعلومات لأن تحصيل الطالب للمعلومات لا يكون كاملا من المرة الأولى ويحتاج للإلمام بجميع المعلومات أن يراجع أكثر من مرة.

 

  • المراجعة من خلال حل الأسئلة فقط : فبعض الطلاب يراجعون من خلال حل الأسئلة فقط ، ورغم أهمية حل الأسئلة إلا أن المراجعة من خلال حل الأسئلة فقط يعد خطأ كبير ، لأن الأسئلة عبارة عن معلومات مجزأة تغيب عنها النظرة الكلية والتكاملية وعليه فإن الطالب عليه أن يراجع الموضوع أولا من الكتاب أو من خلال الخرائط الذهنية ثم  يقوم في النهاية بحل الأسئلة.

 

  • استخدام طريقة واحدة للمراجعة : فبعض الطلاب يراجع بطريقة واحدة في كل مرة ولكن الصحيح أنه يجب أن يراجع في كل مرة بطريقة مختلفة كأن يقوم بالتسميع أو الكتابة والتخليص وحل الأسئلة ورسم الخرائط الذهنية والتخيل العقلي وهكذا.

 

  • إهمال الاستعانة بالمنصات الإليكترونية والنماذج الاسترشادية : فالنماذج الاسترشادية تحتوي على أسئلة مصاغة بنفس الطريقة التي تصاغ بها أسئلة الامتحانات النهائية لذا من الضروري الاطلاع عليها للتعرف على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عليها.

 

  • إهمال تنظيم وقت النوم والاستيقاظ : فبعض الطلاب يستمر في السهر لساعات متأخرة من الليل بهدف المذاكرة وعليه أن يبدأ من الآن في النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا والمذاكرة في الصباح الباكر ليعود المخ على اليقظة والنشاط في هذا الوقت حيث إن فترة الصباح هي الفترة التي سيؤدي فيها الامتحان.
امتحانات الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة الثانوية العامة 2024 امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

بتصميم الذكاء الاصطناعي.. تسريب صور كاديلاك إسكاليد-V الجديدة| ما موعد طرحها؟

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

آمال ماهر بإطلالات ملفتة في حفل جدة| أيهما أجمل؟

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تحذر: شمال قطاع غزة يعاني من مجاعة شاملة

غانتس: رد حماس لم يصل حتى الآن بشأن صفقة تبادل الأسرى

بعد استشهاد 3 فلسطينيين.. قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم

تقارير: ليفربول مهتم بضم نجم ويست هام محمد قدوس

تياجو سيلفا يقترب من الانضمام إلى فلومنينسي البرازيلي

شاحنات المساعدات تنتظر بطول 50 كيلو من معبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم.. أعراض التسمم من الفسيخ والرنجة

بتصميم الذكاء الاصطناعي.. تسريب صور كاديلاك إسكاليد-V الجديدة| ما موعد طرحها؟

سر المحترفين.. إضافة هذه المادة لسلطة الرنجة هتودي طعمها فى حتة تانية| تفاصيل

آمال ماهر بإطلالات ملفتة في حفل جدة| أيهما أجمل؟

فيديو

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ