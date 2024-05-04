امتحانات الثانوية العامة 2024 | 6 تحذيرات مهمة للطلاب بشأنها الآن

أطلق الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة تحذيرا عاجلا لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 الذين يستعدون لبدء امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ، و يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد المضافة للمجموع.

حيث قال الدكتور عاصم حجازي : هناك بعض الأخطاء التي يجب أن يحذرها طالب الثانوية العامة 2024 حتى لا يفقد كثيرا من الدرجات في امتحانات الثانوية العامة 2024 ومنها :

إهمال المراجعة : حيث إن الاعتماد على المذاكرة فقط وإهمال المراجعة أو المراجعة بدون اهتمام أو بدون قدر كاف من الجدية تعتبر من الأخطاء الكبيرة لأن المراجعة تعمل على تثبيت المعلومة وزيادة إدراك الطالب للموضوع وفهمه لجميع أبعاده.

المراجعة لمرة واحدة وإهمال التكرار: حيث أن المذاكرة لمرة واحدة أو لعدد غير كاف من المرات يؤدي إلى فقدان كثير من المعلومات لأن تحصيل الطالب للمعلومات لا يكون كاملا من المرة الأولى ويحتاج للإلمام بجميع المعلومات أن يراجع أكثر من مرة.

المراجعة من خلال حل الأسئلة فقط : فبعض الطلاب يراجعون من خلال حل الأسئلة فقط ، ورغم أهمية حل الأسئلة إلا أن المراجعة من خلال حل الأسئلة فقط يعد خطأ كبير ، لأن الأسئلة عبارة عن معلومات مجزأة تغيب عنها النظرة الكلية والتكاملية وعليه فإن الطالب عليه أن يراجع الموضوع أولا من الكتاب أو من خلال الخرائط الذهنية ثم يقوم في النهاية بحل الأسئلة.

استخدام طريقة واحدة للمراجعة : فبعض الطلاب يراجع بطريقة واحدة في كل مرة ولكن الصحيح أنه يجب أن يراجع في كل مرة بطريقة مختلفة كأن يقوم بالتسميع أو الكتابة والتخليص وحل الأسئلة ورسم الخرائط الذهنية والتخيل العقلي وهكذا.

إهمال الاستعانة بالمنصات الإليكترونية والنماذج الاسترشادية : فالنماذج الاسترشادية تحتوي على أسئلة مصاغة بنفس الطريقة التي تصاغ بها أسئلة الامتحانات النهائية لذا من الضروري الاطلاع عليها للتعرف على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عليها.