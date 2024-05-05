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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل انطلاق الامتحانات.. استشاري تربوي تقدم نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أكدت دينا عاطف، استشاري تربوي، أنه مع إقتراب إمتحانات الثانوية العامة، أن على الطالب أن يخصص وقت للراحة بعد الإنتهاء من المذاكرة، حتى لا يتم التأثير على تركيز الطالب، وعدم تعرضه للإجهاد.

 

وقدمت دينا عاطف، خلال لقاء لها لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “رشا مجدي ونهاد سمير”، عدد من النصائح للطلاب، قبل الإمتحانات، قائلة “نستعين بالله ونثق في قدراتنا بأن هناك حلم نسعى لتحقيقه، مع العمل على تقسيم الوقت سواء للمذاكرة والراحة”.

 

وتابعت استشاري تربوي، أنه لا بد أن يحصل الطالب على التغذية السليمة، مع شرب العصائر الطبيعية التي تعطي الطاقة.

الثانوية العامة المذاكرة برنامج “صباح البلد التغذية السليمة العصائر الطبيعية

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