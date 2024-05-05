صحف الإمارات اليوم.. تفاؤل الوسطاء بشأن قرب هدنة غزة.. انتفاضة الطلبة تتمدد في أوروبا.. وترامب يتعهد بمقاضاة بايدن على جميع جرائمه

انتفاضة الطلبة تتمدد في أوروبا.. وألمانيا تلجأ لإجراءات حازمة

كينيا وتنزانيا في حالة تأهب مع اقتراب إعصار وسط فيضانات مدمرة

ترامب يتعهد بمقاضاة بايدن على «جميع جرائمه»

هدنة غزة.. تفاؤل الوسطاء تبدده تصريحات إسرائيل

فرار سجناء من سجن في هايتي ومقتل أربعة بأيدي الشرطة

موسكو تتهم «الناتو» بالاستعداد «جدياً» للحرب

تحذيرات من تفشي الأمراض والأوبئة جراء الحر الشديد في غزة



سلطت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، والتي نتناولها في السطور التالية.

وبشأن التطورات في غزة، قالت صحيفة "البيان"، إن مفاوضين في القاهرة بدأوا، أمس، محادثات مكثفة بشأن هدنة محتملة في قطاع غزة، ربما تتضمن تبادل أسرى، لكن التفاؤل الذي تثيره تصريحات الوسطاء تبدده تصريحات إسرائيلية ترفض وقف الحرب.

على جانب آخر، ذكرت صحيفة "الاتحاد"، أنه رغم انحسار الموجة الحارة التي اجتاحت قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي، ووصلت خلالها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية على الأقل، فلا تزال تأثيراتها متواصلة على سكان القطاع، الذين تحول غالبيتهم إلى نازحين، بفعل الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر.

ووسط تحذيرات من أن يؤدي اشتداد موجات الحر إلى زيادة مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة في غزة، خاصة في مخيمات النزوح المكتظة بجنوبي القطاع، تصاعدت المخاوف في أوساط الصيادلة القليلين الذين لا يزالون قادرين على العمل هناك، من أن يقود القيظ الشديد، إلى إتلاف مخزوناتهم المحدودة من الأدوية.

وفي الشأن العالمي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن كينيا وتنزانيا تلتزمان بحالة تأهب، مع اقتراب إعصار من سواحلهما على المحيط الهندي، بينما تضرب فيضانات مدمرة البلدين الواقعين في شرق إفريقيا والمعرضين للتقلبات المناخية.

ومن الصحيفة ذاتها، هدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بمقاضاة الرئيس الأمريكي جو بايدن "على جميع جرائمه" وفق قوله، إذا تمكن من الفوز بفترة رئاسية ثانية، وأن ينشر الجيش من أجل طرد نحو 11 مليون مهاجر غير شرعي إلى بلادهم.

أما صحيفة "البيان"، فذكرت أن ثمانية سجناء فروا، من سجن في شمال هايتي، وقُتل أربعة آخرون بأيدي الشرطة أثناء محاولتهم القيام بذلك، حسبما ذكرت الشرطة المحلية التي قالت إنها قبضت على ستة من الهاربين الثمانية.

كما أشارت إلى أن روسيا اتهمت حلف الناتو بالاستعداد «جدياً» لحرب معها، ووضعت الرئيسين الأوكرانيين الحالي فولوديمير زيلينسكي وسلفه بترو بوروشينكو في «قائمة المطلوبين» لها، بينما واصلت شن ضرباتها الواسعة على قطاعات الطاقة والسلاح في أوكرانيا، واستهدافها الأسلحة الغربية.

أما صحيفة "الخليج"، فتوسعت حركة الاحتجاجات الطلابية الداعمة للفلسطينيين، التي انطلقت من الجامعات الأمريكية الشهر الماضي، لتشمل عدداً من الدول أبرزها فرنسا وكندا وسويسرا وإيرلندا وأستراليا والمكسيك.

فيما دعت وزيرة التعليم الألمانية بيتينا شتارك-فاتسينغر الجامعات في بلادها إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد ما أسمتها "معاداة السامية".