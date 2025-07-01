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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تحبط 8 محاولات بأسيوط وسوهاج

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث
أمل مجدى

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط 7 محاولات ختان إناث بمحافظة اسيوط وحالة أخرى بسوهاج بالتعاون مع النيابة العامة.  

واعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة عن خالص شكرها وتقديرها الى النيابة العامة علي الجهد المبذول والتدخل السريع في انقاذ الفتيات من هذه الجريمة ، مؤكدة على أن اللجنة الوطنية عازمة كل العزم على القضاء على هذه الجريمة والتوعية بمخاطرها، وسوف تتصدى بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق الفتيات والسيدات ، وستواصل جهودها الدؤوبة لتعزيز حملات التوعية وضمان تطبيق القانون بحزم على كل من يشارك في هذه الجريمة ، مشددة على أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لضمان حقوق الفتيات والنساء في العيش بكرامة وصحة، حتى  يتم القضاء النهائي عليها وضمان مستقبل آمن وكريم للفتيات.

فيما أوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة،  أن المجلس قد أحبط محاولات لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث ل 7 فتيات والمعروف "بالختان" بمحافظة أسيوط، حيث ورد بلاغا إلى الإدارة العامة لنجدة الطفل من مبلغ طلب سرية بياناته يفيد باعتزام أهلية الاطفال الفتيات وهم ابناء عمومة  مقيمين بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط وتتراوح أعمارهن بين (10 -12) عاما، إجراء عملية ختان لهن، كما تم تلقي بلاغا أخر من محافظة سوهاج  يفيد  بعزم أهلية طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات،  إجراء عملية ختان لها.  

وأشارت "السنباطي" الى انه فور تلقي الشكاوى على خط نجدة الطفل 16000 تم إحالة الوقائع إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وقد باشرات النيابات المختصة تحقيقاتها في الوقائع التي أحيلت إليهم وتم ضبط الأهالي قبل إجراء هذه الجريمة، وأخذت النيابة العامة التعهدات اللازمة بحسن رعاية الأطفال وعدم تعريضهن للخطر وعدم إتمام هذه الجريمة.

وأكدت "السنباطي"، أن المجلس يتصدى لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية بكل حزم وحسم وأنه لا تهاون أبدًا في انتهاك حقوق الفتيات الأبرياء، وأن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أخذت على عاتقها منذ تأسيسها التوعية بالأضرار الجسدية والنفسية لهذه الجريمة ونشر الوعي بالقانون رقم 10 لعام 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث، مستنكرة استمرار بعض الأهالي الإضرار بالأطفال الفتيات وتعريضهن للعديد من المخاطر.


وتوجهت رئيسة المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى  النيابة العامة "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين" بمكتب النائب العام وذلك لجهودهم الحثيثة في حماية الاطفال المعرضين للخطر ومراعاة مصلحتهم الفضلى.

وقالت "السنباطي"، إنه طبقا للتعديلات الاخيرة لقانون العقوبات وصدور قانون 10 لعام 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فقد تم تشديد العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث، لتصل إلى 15 و 20 عاماً، فضلا عن معاقبة كل من روج أو دعا أو شجع لهذه الجريمة، كما يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه.

ومن جانبها اعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة عن خالص شكرها وتقديرها الى النيابة العامة علي الجهد المبذول والتدخل السريع في انقاذ الفتيات من هذه الجريمة ، مؤكدة على أن اللجنة الوطنية عازمة كل العزم على القضاء على هذه الجريمة والتوعية بمخاطرها، وسوف تتصدى بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه المساس بحقوق الفتيات والسيدات ، وستواصل جهودها الدؤوبة لتعزيز حملات التوعية وضمان تطبيق القانون بحزم على كل من يشارك في هذه الجريمة ، مشددة على أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لضمان حقوق الفتيات والنساء في العيش بكرامة وصحة، حتى  يتم القضاء النهائي عليها وضمان مستقبل آمن وكريم للفتيات.

وتناشد اللجنة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الجرائم والمحرضين عليها لتحقيق الوقاية منها قبل وقوعها عبر 
خط نجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 
01102121600الخط المختصر لمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة على رقم ١٥١١٥ أو عبر الواتساب علي الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس القومي للمرأة بالفيسبوك.

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ختان الإناث المجلس القومي للمرأة

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