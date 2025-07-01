الأهلي يتحرك بقوة لحسم صفقة مدافع جديد.. 3 أسماء على طاولة التفاوض

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لإنهاء التعاقد مع مدافع جديد يدعم الخط الخلفي للفريق الأحمر في الموسم المقبل، في ظل الحاجة الماسة لتعزيز هذا المركز، خاصة بعد استمرار المعاناة الدفاعية التي ظهرت خلال الموسم المنصرم، وعدم الاكتفاء بصفقة أحمد رمضان بيكهام، الذي انضم رسميًا قبل سفر الفريق إلى الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتكثف لجنة التعاقدات بالنادي مفاوضاتها مع نادي فاركو من أجل ضم مدافعه ياسين مرعي، الذي ظهر بمستوى لافت خلال الموسم الماضي، ما جعله هدفًا لعدة أندية، أبرزها الأهلي والزمالك، إلا أن الإدارة الحمراء دخلت في مفاوضات مباشرة لحسم الصفقة، ويجري حاليًا التفاوض حول القيمة المالية المطلوبة لإتمام التعاقد.

وفي السياق ذاته، طرحت إدارة الكرة بالأهلي عدة أسماء لتدعيم الدفاع، على رأسهم إياد العسقلاني، لاعب روستوف الروسي، الذي سبق له اللعب في صفوف الإسماعيلي، وقدم مستويات قوية دفعت الأهلي لمراقبته عن كثب. كما عاد اسم هادي رياض، مدافع بتروجت، ليتردد مجددًا داخل جدران القلعة الحمراء، خاصة وأنه كان ضمن اهتمامات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويأتي التحرك السريع من إدارة الأهلي بهدف تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن قبل انطلاق الموسم الجديد، لا سيما بعد خوض الفريق موسماً مرهقًا على جميع المستويات، اختُتم بالمشاركة في كأس العالم للأندية، دون الحصول على فترات راحة كافية.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 18 يومًا، لالتقاط الأنفاس، على أن يعود الفريق إلى التدريبات بعدها مباشرة، للدخول في فترة الإعداد المكثفة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد الذي ينتظره فيه الجمهور بحماس كبير، وسط آمال باستعادة السيطرة المحلية وتعويض الخيبات القارية.