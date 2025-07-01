أرباح الهلال تتخطى 34 مليون دولار في كأس العالم للأندية

ارتفعت مكاسب نادي الهلال المالية من مكافآت بطولة كأس العالم للأندية إلى 34 مليونًا و175 ألف دولار، بعد فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، في مباراة ثمن النهائي التي أقيمت صباح الثلاثاء.

وتأهل الهلال لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي المقرر يوم 4 يوليو الجاري.

وحصل الهلال على مكافأة المشاركة في البطولة بقيمة 9.55 مليون دولار، كونه الفريق الآسيوي المشارك، قبل بدء أي مباراة.

وبحسب لائحة البطولة، يُمنح الفريق مكافأة مليون دولار عند التعادل، ومليوني دولار في حال الفوز خلال دور المجموعات.

وحقق الهلال تعادلًا 1-1 مع ريال مدريد الإسباني، وتعادلًا سلبيًا مع ريد بُل سالزبورج النمساوي في أول جولتين، ليحصل على مليوني دولار. ثم حصد مليوني دولار إضافيين بعد فوزه 2-0 على باتشوكا المكسيكي في الجولة الأخيرة.

وبحصوله على 5 نقاط، تأهل الهلال كوصيف للمجموعة، ليحصل على مكافأة قدرها 7.5 مليون دولار لكل فريق يتأهل إلى ثمن النهائي.

ومع الفوز على مانشستر سيتي، أضيفت إلى مكاسب الهلال مكافأة التأهل إلى ربع النهائي التي تبلغ 13 مليونًا و125 ألف دولار، وفقًا للائحة البطولة.