ورق زيادة.. قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة للطلاب المكفوفين

ووجّه خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية ، بتسليم الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بمدارس المكفوفين في امتحان مادة الإحصاء المقرر يوم 10 يوليو، عدد 8 ورقات مطبوعة بطريقة برايل لكل طالب، بدلاً من 5 ورقات، حرصًا على تيسير أداء الامتحان وتمكينهم من الإجابة بشكل واضح ومنظم.

وكانت قد استمرت اليوم الثلاثاء أعمال امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025، في ظل متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتنسيق مستمر، حيث شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة انتظامًا ملحوظًا وانضباطًا تامًا على مستوى الجمهورية، حرصًا من الوزارة على تأمين سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لتمكينهم من أداء الامتحانات على نحو منضبط ومنظم.

وقد أدى طلاب الثانوية العامة (النظام القديم) بشعبة الرياضيات بإجمالي عدد (3887) طالبًا/ طالبة امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، وذلك أمام (404) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) طالبًا/ طالبة امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء-الفيزياء)، وذلك أمام (16) لجنة، بينما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، وذلك أمام (26) لجنة.

وقد حرص محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث تأكد من الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات المعتمدة لضمان انتظام العملية الامتحانية في بيئة مناسبة.



وقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

