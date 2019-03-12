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ثقافة

رشا سمير توقع أعمالها.. وتكشف عن روايتها الجديدة بمكتبة ديوان

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:39 م
الروائية الدكتورة
الروائية الدكتورة رشا سمير
جمال الشرقاوي
وقعت الروائية الدكتورة رشا سمير، أعمالها بمكتبة ديوان الزمالك، في حضور مجموعة من سيدات المجتمع المدني، والمهتمين بكتاباتها، بعدما حققت مؤلفاتها "جواري العشق"، و"سألقاك هناك"، و"يعني ايه راجل"، نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وقالت "رشا"، إنها تعمل على رواية جديدة، تتوقع أن تنشر في الصيف المقبل، موكده أن نجاح أعمالها السابقة جعلتها متخوفة من فكرة النجاح، وأنها هل ما ستكتبه من جديد سيعجب القراء أم لا.

وتناولت الندوة قضايا المرأة وما تعاني منه في المجتمعات العربية، ومقارنة بينها وبين المرأة في الدول المتقدمة.

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