الشرقية تعلن رفع درجة الاستعداد خلال احتفالات عيد القيامة المجيد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن لتنفيذ خطة تأمين جميع الكنائس بدائرة المحافظة قبل وأثناء وبعد إحتفالات الاخوة الاقباط بعيد القيامة المجيد واتخاذ كافة التدابير الوقائية و الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين مع تكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الإنضباط المروري.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة في محيط الكنائس وبجميع شوارع المدن والميادين العامة والحدائق والمتنزهات والاهتمام الكامل بنظافة البيئة والتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم افتراش بضاعتهم علي الطريق والتي تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات الزراعية بتكثيف عمل اللجان المكلفة بالمرور الدوري على الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة وخاصه في أيام الأجازات والأعياد لرصد أي تعديات مخالفة والتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحابها.

أكد المحافظ على وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري و جهاز شئون البيئة بالمحافظة ، بتكثيف الحملات على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظاً على أرواح المواطنين.

وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مدير مستشفي التأمين الصحي والأحرار التعليمي برفع درجة الإستعداد القصوي بالمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية وتجهيز غرف العمليات والطوارئ لإستقبال اي حالات أو حوادث طرق قد تطرأ خلال فترة الإحتفالات والأعياد

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق ، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور ، والمقدم شريف عمران وكيل ادارة الحماية المدنية ، وممثلاً عن مكتب المستشار العسكري ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.