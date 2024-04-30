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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024: تواجه عقبات

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

 ‏وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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راقب نفقاتك ولن تسبب لك الصحة أي مشكلة، قم بتسوية كل المشاكل المتعلقة بالحب قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة،وعلى الرغم من التحديات الرسمية، سوف تكون ناجحا على المستوى المهني. 

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

ابتعد عن الجدال ويجب عليك أيضًا الابتعاد عن تدخل شخص ثالث خارج العلاقة، التزم برأيك ولكن لا تفرضه على الشريك، قد تواجه بعض علاقات الحب عقبات حيث يمكن للمحادثات التفصيلية أن تكون بمثابة. 

 ‏توقعات برج الحوت صحيا 

 على الرغم من الكدمات الطفيفة، سيكون الأطفال جيدين من حيث اللياقة البدنية. تجنب الكحول والتبغ ومارس اليوجا أو التأمل كل صباح لبدء يومك بشكل جيد. 

توقعات برج الحوت المهني 

تجنب سياسات المكتب وأظهر أيضًا الرغبة في تولي مهام جديدة قد تمثل تحديًا أيضًا، قد يحصل الطلاب على العديد من الفرص لتحقيق التقدم في دراستهم ومسيراتهم .  

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

عليك أن تعرف أن الأمور ستعود إلى مسارها الصحيح خلال أسبوع، تجنب الاستثمارات المالية واسعة النطاق بما في ذلك الأسهم والتجارة، يمكنك المضي قدمًا في خطة تجديد المنزل أو شراء الذهب.

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