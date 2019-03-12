تشكيلة يوفنتوس وأتليتكو مدريد الرسمية للقاء



حراسة المرمى: تشيزني



الدفاع: كانسيلو، بونوتشي، كيليني، سبينازولا



الوسط: إيمري كان، بيانيتش، ماتويدي



الهجوم: بيرنارديسكي، ماندزوكيتش، كريستيانو رونالدو



فى المقابل جاء تشكيل أتلتيكو كالتالى..



حراسة المرمى: اوبلاك



الدفاع: خوانفران ، جودين ، خيمينيز ، ارياس



الوسط: كوكي ، رودريجو ، ساؤول



الهجوم: موراتا ، ليمار ، جريزمان



ويحتاج يوفنتوس لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة من أجل مواصلة المشوار في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما يكفى اتليتكو مدريد التعادل السلبي أو الإيجابي بأي نتيجة كذلك الهزيمة بهدف دون مقابل للعبور إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة.







أعلن كل من ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، ودييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، عن التشكيل الرسمي لمباراة الفريقين التى تجمعهما فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، فى إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.وجاء تشكيل يوفنتوس على النحو التالى..