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رياضة

هاني زادة يشيد بدور مسئولي المقاولون العرب في بعثة الزمالك

الخميس 14/مارس/2019 - 11:22 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسي
أشاد المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك الذي وصل إلى الجزائر لمرافقة بعثة الفريق ومساندته قبل مباراة حسين داي الجزائري في الجولة الأخيرة لبطولة الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل بدور مسئولي المقاولون العرب المهندس طارق صلاح مدير الموارد البشرية ونائبه المهندس أسامة ثابت اللذين حرصا على استقبال وفد الزمالك فى المطار أيمن حافظ المنسق العام ومحمد بدر المسئول المالي.

وأكد زادة أن الثنائي يذلل أي صعاب أمام الزمالك في الجزائر، وأنه أجرى اتصالا بالمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب وجه له الشكر على دور المقاولون فى مساندة الفرق المصرية.

وتغادر بعثة الزمالك غدا الجمعة إلى الجزائر برئاسة اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة ويصاحبها المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة.

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