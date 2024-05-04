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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

صدى البلد

بعث الفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد لعام 2024.

جاء نصها: 

"قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يطيب لى أن أبعث لقداستكم بأسمى آيات التهانى بحلول عيد القيامة المجيد داعياً الله أن يعيده عليكم وعلى الإخوة الأقباط من أبناء مصر بالصحة والخير والبركات.

وأود أن أعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى تؤكد دوماً أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر وتاريخها الزاخر المجيد.

وبهذه المناسبة المجيدة فإننى أشيد بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب، حفظ الله مصر وبارك عطاءكم وكل عام وقداستكم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى من الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بنفس المناسبة.

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