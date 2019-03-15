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ديني

أسامة الأزهري يضع خطة ثلاثية لمواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:34 م
الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية
أمل فوزي
دعا الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وإمام وخطيب مسجد الفتاح العليم، إلى عدة مبادرات بجانب إطلاق حملة ترهيبية ضد جُرم الإدمان وتعاطي المخدرات.

وأوضح «الأزهري» خلال خطبة الجمعة اليوم، بعنوان : «الإدمان وخطورته على المجتمع»، أن المستوى الثاني من مواجهة الإدمان يكمن في الانطلاق إلى تنوير العقول وتعليمها الفكر ومحو الأمية وإشاعة العلم ونشر روح القراءة، منوهًا بأن المستوى الثالث هو العمل على تشجيع المبدعين على اكتشاف المواهب وإخراج العقول النفيسة النيرة والتباري بين أبنائنا في المدارس والجامعات على أن يكون العمل العلمي العقلي عندهم في منتهى الشرف والرفعة.

حضر صلاة الجمعة اليوم لفيف من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات الشعبية والتنفيذية ، بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية.

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