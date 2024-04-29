إعداد القادة: انطلاق البرنامج التدريبي لمعاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج

شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق البرنامج التدريبي لمعاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج، والذي يُعقد تحت شعار "سفراء التميز".

وتُقام فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وتحت إشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.

ونقل الدكتور كريم همام تحيات الوزير، مثمناً الدور البارز لقطاع الشئون الثقافية والبعثات في الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المبعوثين للخارج. وأكد أن شباب أعضاء هيئة التدريس هم مستقبل الوطن البحثي وسفراء التميز وواجهة مصر بالخارج، داعياً إياهم للجد والاجتهاد نحو التفوق والتميز.

من جانبها، استعرضت الأستاذة نهى السيسي، المدير المالي للمبادرة المصرية اليابانية، الحقوق المالية للمبعوثين وفقاً لأنواع الإيفاد، والإجراءات اللازمة للحصول على تأكيد الحجز و التأشيرات وتذاكر السفر، إلى جانب أنواع المعاملات المالية بالخارج وإجراءات الحسابات والصرف والمد بعد انتهاء الإيفاد.