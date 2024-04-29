عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعداد القادة: انطلاق البرنامج التدريبي لمعاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق البرنامج التدريبي لمعاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج، والذي يُعقد تحت شعار "سفراء التميز".

 

وتُقام فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وتحت إشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.

ونقل الدكتور كريم همام تحيات الوزير، مثمناً الدور البارز لقطاع الشئون الثقافية والبعثات في الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المبعوثين للخارج. وأكد أن شباب أعضاء هيئة التدريس هم مستقبل الوطن البحثي وسفراء التميز وواجهة مصر بالخارج، داعياً إياهم للجد والاجتهاد نحو التفوق والتميز.

 

من جانبها، استعرضت الأستاذة نهى السيسي، المدير المالي للمبادرة المصرية اليابانية، الحقوق المالية للمبعوثين وفقاً لأنواع الإيفاد، والإجراءات اللازمة للحصول على تأكيد الحجز و التأشيرات وتذاكر السفر، إلى جانب أنواع المعاملات المالية بالخارج وإجراءات الحسابات والصرف والمد بعد انتهاء الإيفاد. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

قارئ شفاه محترف يكشف عن تفاصيل خناقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا قال؟

قرار عاجل بشأن المتهمين بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق

تعطيل العمل بالبنوك 48 ساعة بمناسبة عيد العمال وشم النسيم

ترشيحاتنا

الصحة تكشف خطوات تحمي طفلك من مخاطر استخدام شبكة الإنترنت

ممنوع البناطيل المقطعة والسلاسل.. كلية بجامعة الأزهر تحذر طلابها في الامتحانات

نشأت الديهي: ورقة مصرية للتهدئة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين

لعنة الفراعنة.. سر وفاة 22 عالما بمقبرة توت عنخ أمون

الخارجية الأمريكية تتهم حماس بعرقلة الوصول لاتفاق تبادل وهدنة

مرعوب.. نتنياهو يلجأ لـ بايدن خوفا من قرار المحكمة الجنائية باعتقاله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوريا.. تشييع جنازة الفنانة خديجة العبد

نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

مكياج لافت.. مي كساب تستعرض جمالها بصورة جديدة

الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني تتألق بملابس أنيقة.. سعرها غير متوقع

فيديو

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

اﻟﻤﺰﻳﺪ