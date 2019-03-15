دينا الجيار تكتب: التفوق الدراسي لا يعني النجاح ؟!

"مع كل عام دراسي يكون هم كل أم تحقيق التفوق الدراسي لأبنائها، حيث تعمل على إدخالهم أفضل المدارس، وينشغل يومهم بالدروس الخصوصية لاجتياز الامتحانات بنجاح والحصول علي اعلي الدرجات العلمية، وهنا يأتي التساؤل هل يستطيع أبنائنا بتفوقهم الدراسي تحقيق النجاح؟ هل يضمن التفوق الدراسي السعادة لأبنائنا؟ هل يعني التفوق الدراسي التميز؟ تحقيق التصالح مع النفس والحياة؟ أم ستجعل تفوقهم عبئا عليهم للعمل في مهنة لا يحبونها، ولا يجدو أنفسهم فيها.





" مما لا شك فيه أن سعى الفرد للتفوق ما وسعه ذلك والتفوق الدراسي يعد مدخلًا لإثبات الذات وكسب احترام الآخرين وتقديرهم ، لكن هذا لا يكون إلا بتوافر صحة نفسية، حيث أن تحقيق أهداف الفرد ممكنة في حدود إمكاناته وقدراته فقط، وقد أستنتج الباحثون في الصحة النفسية عدة عوامل من شانها تحقيق النجاح بجانب التفوق الدراسي ، تتطلب من الأمهات عدة إرشادات أهمها ، أدعمي نفسية أبنائك، خصصي وقت لمراقبة ومتابعة أبنائك واكتشاف مهاراتهم وأفضل الطرق لذلك عن طريق الإستماع والذي يساعدك علي اكتشاف قدرات ومميزات أبنائك ، اكتشفي عبقرية ابنائك، حيث يشير عالم النفس "شيلي كارسون بجامعة هارفرد" إلي أن ممارسة الأبناء للأنشطة الإبداعية تحفز العقل وتساعدهم علي صنع أشياء إبداعية بنفسهم.





" والمطلوب من الأمهات كذلك ، بضرورة دعم ثقة أبنائك في أنفسهم، وان أفضل الطرق لتعزيز ثقة أبنائنا في أنفسهم يجب إعطاؤهم بعض المهام والمسئوليات المناسبة لعمره مثل رعاية الحيوانات الأليفة وترتيب المنزل ..الخ، كما يجب أيضا الاحتفال بنجاح أبنائنا مهما كان حجم هذا النجاح.





وكذلك يجب أن تكوني قدوة لأبنائك، يراقب الأبناء أبائهم ليتعلموا منهم ما يجب عليهم فعله، أو ما يجب الشعور به كما يتعلمون منهم طريقتهم في التحكم بالألم والغضب والإحباط، لذلك عليكي ان تكوني قدوة لهم.





فليس دورك أن تربي طالب يجتاز الامتحان بنجاح دون تحقيق النجاح في حياته العملية بل أن تربي شخصية متوازنة وعقلية متزنة، قادرة علي تحقيق النجاح في الحياة بكافة جوانبها العملية والعلمية والاجتماعية والدينية مع الاحتفاظ بكامل ثقته بنفسه وراحته النفسية.



