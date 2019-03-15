الفيفا يعلن التصويت على زيادة مقاعد المونديال وتنظيم دول أخرى لبطولة 2022

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" أنه يتم التصويت على زيادة مقاعد بطولة كأس العالم قطر 2020 من 32 مقعدا لـ48 مقعدا في شهر يونيو القادم.



تحدث إنفانتينو أنه سيتم التصويت على رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم لعام 2022، من 32 إلى 48 منتخبًا، وسيتم ذلك في شهر يونيو القادم في باريس، مع إمكانية استضافة دول أخرى المونديال بجانب قطر حيث أنه إذا تم زيادة عدد المنتخبات لـ48 منتخب ستقام 80 مباراة بدلًا من 64 مباراة.



يذكر أن الفيفا أعلن سابقًا زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2026 لـ 48 منتخبا والتي ستقام في كل من الولايات المتحدة، كندا، المكسيك.