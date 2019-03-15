تزلق العجلات يحقق لمصر أولى ميداليات الأولمبياد الخاص



وتوجت آهلة سيد بالميدالية الفضية، بعدما جاءت في المركز الثاني في منافسات سباق 100 متر عدو.



ومن ناحية أخرى تمكن فريق كرة السلة سيدات من تحقيق فوزه الأول في المنافسات بعدما تغلب على منتخب فرنسا بنتيجة 17-14.



يذكر أن البعثة المصرية، في هذه النسخة من الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، تضم 69 لاعبا ولاعبة، لخوض منافسات 14 لعبة، مختلفة من أصل 24 رياضة.

حصدت آهلة سيد، لاعبة التزلق على العجلات، أول ميدالية مصرية في منافسات النسخة الحالية من الألعاب العالمية "الأولمبياد الخاص"، المقامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حتى 22 مارس الجاري.