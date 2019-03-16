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وقتك مشغول.. إليك أهم الأطعمة لوضعها في الثلاجة

السبت 16/مارس/2019 - 02:01 ص
أطعمة عليك تواجدها
أطعمة عليك تواجدها فى الثلاجة
أسماء عبد الحفيظ
قدم موقع "dailycoffeenews" مجموعة من الأطعمة والتي لا تخلو منها ثلاجة الأشخاص المشغولين:

البيض:
أحد المصادر الغنية بالبروتين، يمكننا أن نعده بأشكال عديدة، ولأن إعداد أي منها لا يستغرق سوى دقائق قليلة، فهو الوجبة المفضلة للأشخاص المشغولين.

البطاطس:
من الأطعمة الرخيصة التي يمكننا أن نخزنها لفترات طويلة دون أن تفسد، وطبق البطاطس المحمرة بالطبع هو المفضل لدى العديد من الأشخاص، ويمكننا أن نستغله لعمل سندوتش نواجه به جوع منتصف اليوم.

الجبن:
إذا كنت ترغب في إعداد سندوتشات سريعة دون وقت أو مجهود، فالجبن هو خيارك الأول والأسهل، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية الكبيرة، فهي أيضا لا تفسد بسرعة، طالما موجودة في الثلاجة.

الزبادي:
عندما نعود في وقت متأخر للمنزل، نحتاج وجبة خفيفة وسريعة قبل الذهاب إلى السرير، والزبادي هو الخيار الأفضل لتلك المهمة، فهو خفيف على المعدة ويشعرنا بالشبع أيضًا.

التونة:
طعام لن يمنحنا سعرات حرارية كثيرة تحتاج بذل مجهود كبير لحرقها، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج وقتًا طويل لإعدادها.

الليمون:
يستخدم لإضافة النكهة لأغلب أنواع الطعام، بالإضافة إلى استخدامه لإعداد المشروبات اللذيذة.​​

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