انتخابات الصحفيين.. الأخبار تحصد 3 مقاعد.. ووجهان جديدان بالمجلس

أُعلنت منذ قليل النتائج النهائية لانتخابات الصحفيين، وفاز ضياء رشوان المنتمي لمؤسسة الأهرام بمنصب النقيب وحصدت الأخبار ٣ مقاعد من بين ٦ بمجلس النقابة، فيما كان نصيب الأهرام مقعدين وحصلت الدستور على مقعد واحد.





وشهدت النقابة فوز بعض الوجوه التي لا تعتبر جديدة عليها حيث فاز محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضى بعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن للمرة الثانية.





وأيضا خالد ميرى رئيس تحرير أخبار اليوم فاز بعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن للمرة الثالثة.





وفاز هشام يونس رئيس تحرير بوابة الأهرام السابق بعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن للمرة لثانية





فيما فاز محمود كامل الصحفي بأخبار اليوم بعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن للمرة الثانية.



