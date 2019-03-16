كريم شحاتة: الإعلامي لا يجب أن يكشف عن ميوله الكروية.. فيديو

قال الكابتن كريم شحاتة، إنه لا يجب على الإعلامي الرياضي أن يصرح بانتمائه الكروي على الهواء، أو برغبته في فوزر نادي معين بالدوري.



وأضاف «شحاتة» خلال استضافته مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، قائلًا: «لا يجب أن أعلن انتمائي الكروي أثناء عملي في الإعلام، وده برا مصر مش بيحصل، محدش بيظهر انتمائه».



وأكد شحاتة أن الدوري المصري قوي، قائلًا: «إن الدوري المصري قوي من حيث النتائج، وليس بشكل فني، وجميع الفرق في مستوى متقارب، وعدم وجود الجميع تقلل المستوى الفني للمباريات»، متابعًا: «لأول مرة منعرفش مين هيحسم الدوري، وفي لعبة كراسي موسيقية».



