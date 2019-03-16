ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كريم شحاتة: الإعلامي لا يجب أن يكشف عن ميوله الكروية.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 03:47 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال الكابتن كريم شحاتة، إنه لا يجب على الإعلامي الرياضي أن يصرح بانتمائه الكروي على الهواء، أو برغبته في فوزر نادي معين بالدوري.

وأضاف «شحاتة» خلال استضافته مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، قائلًا: «لا يجب أن أعلن انتمائي الكروي أثناء عملي في الإعلام، وده برا مصر مش بيحصل، محدش بيظهر انتمائه».

وأكد شحاتة أن الدوري المصري قوي، قائلًا: «إن الدوري المصري قوي من حيث النتائج، وليس بشكل فني، وجميع الفرق في مستوى متقارب، وعدم وجود الجميع تقلل المستوى الفني للمباريات»، متابعًا: «لأول مرة منعرفش مين هيحسم الدوري، وفي لعبة كراسي موسيقية».

ترشيحاتنا

ينابيع الخير تنطلق من توشكى.. تخصيص 40 ألف فدان لإنتاج نخيل التمور الفاخرة.. و20 ألفًا لزراعة المحاصيل الاستراتيجية ..صور

مدير سوق السيارات المستعملة: حملة خليها تصدي تسببت في ركود تام.. فيديو

شرطة نيوزيلندا تكشف تفاصيل جديدة عن سفاح المسجدين

رسميا .. 2810 أصوات تقود ضياء رشوان للفوز بمقعد نقيب الصحفيين..صور

هل تؤثر قرعة دوري الأبطال على صراع البريميرليج؟

محمود حميدة من الأقصر: جئنا ومعنا أفلامنا وأحلامنا

أول تعليق من مفتي أستراليا بعد مذبحة المسجدين

كريم شحاتة: تغيير المدربين لم يؤثر على أداء لاعبي بيراميدز.. فيديو

عمرك فوق الخمسين.. 7 نصائح للعناية ببشرتك

مشرف سابق على مرصد الأزهر للتطرف يفك رموز حادث نيوزيلندا الارهابي

نجيب جبرائيل: حادث نيوزيلندا جرس لأمريكا بأن الدور جاي عليها

بالريشة والدموع.. رسامو الكاريكاتير العالميون ينعون ضحايا مذبحة نيوزلندا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

فيديو

إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو
كريم شحاتة: المقاولون ناجح إداريا وبيئة خصبة لأي مدرب.. فيديو
إلهام شاهين تكشف سر توقفها عن السهر بالخارج.. فيديو
كريم شحاتة: تغيير المدربين لم يؤثر على أداء لاعبي بيراميدز.. فيديو
كريم شحاتة: الإعلامي لا يجب أن يكشف عن ميوله الكروية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟